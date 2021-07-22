Доносчик на «Медузу» попросил объявить «инагентом» издание «Важные истории»
Бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов направил в Генпрокуратуру жалобу на издание «Важные истории» и его главреда Романа Анина. Общественник просит внести их в реестр иностранных агентов
Бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов направил в Генпрокуратуру жалобу на издание «Важные истории» и его главреда Романа Анина. Общественник просит внести их в реестр иностранных агентов.
Александр Ионов заявил, что в своей жалобе он указал на иностранное финансирование «Важных историй», потому что «журналисты персонально и как юридическое лицо получали непосредственно иностранное финансирование от тех структур, которые непосредственно нацелены на определенные задачи со стороны Запада».
Общественник уверен, что издание связано с исполнительным вице-президентом Стокгольмской школы экономики в Риге Андерсом Александерсоном, который совместно с главредом Романом Аниным числится бенефициаром зарегистрированного в Латвии фонда «IStories Fonds».
Александр Ионов известен тем, что ранее написал доносы на «Медузу», «Новую газету» и другие СМИ. «Медуза» в итог была признана «иностранным агентом».