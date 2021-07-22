22 июля 2021, 16:23
Российские специалисты разработали тест-систему для выявления новых штаммов COVID-19
На официальном сайте Федерального медико-биологического агентств (ФМБА) сообщается, что российские специалисты «в короткий срок» разработали набор реагентов, которые способны определять генетические линии коронавируса
Фото: eurasiaunion.ru
В России зарегистрировали новую тест-систему для определения новых штаммов коронавирусной инфекции.
На официальном сайте Федерального медико-биологического агентств (ФМБА) сообщается, что российские специалисты «в короткий срок» разработали набор реагентов, которые способны определять генетические линии коронавируса.
Говоря простым языком, эта тест-система за два часа может выявить новые штаммы COVID-19, которые в настоящее время стремительно распространяются по миру.
Напомним, что наибольшую озабоченность у специалистов вызывают индийский и бразильский штаммы коронавируса, которые повышают скорость заражения и риск летального исхода.