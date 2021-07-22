СКР проверяет информацию о нарушениях прав онкопациентов в Северной Осетии
Управление Следственного комитета по Северной Осетии начало доследственную проверку по факту сообщений в СМИ о нарушениях при лечении пациентов в Республиканском онкологическом диспансере
Управление Следственного комитета по Северной Осетии начало доследственную проверку по факту сообщений в СМИ о нарушениях при лечении пациентов в Республиканском онкологическом диспансере.
В СКР сообщили, что в СМИ прошла информация о том, что чиновники заставляют сотрудников диспансера при лечении онкобольных использовать дешевые и неэффективные схемы химиотерапевтического лечения.
По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела, сообщает РБК.
Ранее издание Gradus.pro опубликовало заявление об увольнении главного врача Республиканского онкологического диспансера Сергея Канукова, в котором он обвинил врио главы правительства Северной Осетии в незаконных действиях при организации лечебного процесса.
Медик сообщил, что решил уволиться из-за несогласия работать в системе незаинтересованных в лечении пациентов с онкозаболеваниями людей. В частности, сотрудников онкоцентра заставляют использовать «дешевые и неэффективные схемы химиотерапевтического лечения».
Сергей Кануков также рассказал, что лекарства для лечения пациентов закупаются у единого поставщика по максимально оптовой стоимости.