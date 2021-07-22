Суд конфисковал у Рауля и Рауфа Арашуковых имущество на 1,3 млрд рублей
Басманный райсуд Москвы удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова, которые находятся под следствием
Басманный райсуд Москвы удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова, которые находятся под следствием.
Адвокат Арашуковых Владимир Постанюк сообщил РИА Новости, что общая стоимость конфискованного имущества оценивается в 1,3 млрд рублей.
По словам адвоката, прокуратура отказалась конфисковывать две квартиры его подзащитных в Черкесске и Ставрополе.
Суд арестовал более 90 автомобилей, принадлежащих экс-сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю Арашукову. Официально эти транспортные средства были оформлены на третьих лиц или организации, в частности, «Газпром межрегионгаз», где работал Рауль Арашуков.
Рауля Арашукова следствие обвиняет в убийстве, но при этом с него было снято обвинение в хищении газа на 32 млрд рублей. Рауфа Арашукова также обвиняют в убийстве и организации преступного сообщества.