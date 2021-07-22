В ХМАО жители поселка прогнали санитарный вертолет, прилетевший за ковидным пациентом
Жители села Селиярово Ханты-Мансийского района попытались прогнать санитарный вертолет, который прилетел забрать больного коронавирусом человека. Местные обвинили медиков в том, что они прилетели с целью «завезти в поселок вирус»
Жители села Селиярово Ханты-Мансийского района попытались прогнать санитарный вертолет, который прилетел забрать больного коронавирусом человека. Местные обвинили медиков в том, что они прилетели с целью «завезти в поселок вирус».
Пользователь соцсети TikTok под ником @bektime85 (в данный момент пользователь недоступен) опубликовал видеозапись, на которой санитарный вертолет с работающим двигателем, а также выгруженным специализированным боксом для перевозки коронавирусных больных, ожидает пациента.
Затем к вертолету подъезжают местные жители, один из них в нецензурной форме интересуется, зачем приехали медики. Врачи с защитных костюмах пытаются объяснить мужчине, что прилетели забрать пациента с COVID-19.
В итоге из-за агрессивных действий местных медики загружают пустой бокс обратно в вертолет, после чего воздушное судно улетает.
Снимающий происходящее на камеру мужчина кричит им вслед, чтобы они забирали «свою заразу на…. и улетали». В комментариях к видео пользователи соцсети выдвигают версии, что медики якобы «завозили чипы» или «преднамеренно пытались доставить в поселок коронавирус».
Директор центра медицины катастроф Югры Василий Костин сообщил порталу Znak.com, что врачи прилетели в Селиярово забрать пациента с коронавирусной пневмонией. Однако из-за агрессивных действий местных жителей им пришлось улететь с этой площадки и забрать больного с другой.
Директор медучреждения расценил действия жителей села как воспрепятствование оказания медицинской помощи.