Арбитражный суд арестовал имущество депутата Льва Ковпака стоимостью миллиард рублей
Арбитражный суд Свердловской области арестовал имущество депутата Госдумы от партии «Единая Россия» и вице-президента группы компаний «Кировский» Льва Ковпака
Арбитражный суд Свердловской области арестовал имущество депутата Госдумы от партии «Единая Россия» и вице-президента группы компаний «Кировский» Льва Ковпака.
Суд арестовал счета супруги депутата Вероники и его отца — совладельца сети магазинов «Кировский» Игоря Ковпака, движимое и недвижимое имущество, а также средства, которые будут поступать на счета подконтрольных семье Ковпака ООО «Управа ко», ООО Супермаркет «Кировский», ООО «Армаг» и ряда других организаций, сообщает ТАСС.
Общая стоимость арестованного имущества семьи депутата Льва Ковпака оценивается в миллиард рублей.
Решение об аресте активов депутата Госдумы было принято арбитражным судом в рамках дела о банкротстве по заявлению конкурсного управляющего «Продовольственной компании» Константина Маркова (это предприятие сейчас находится на стадии банкротства).
Константин Марков считает, что структуры Льва Ковпака выводили из «Продовольственной компании» деньги на счета других подконтрольных ему компаний. Именно это, по мнению заявителя, стало причиной банкротства «Продовольственной компании».
Управляющий подсчитал, что из «Продовольственной компании» вывели более 600 млн рублей.