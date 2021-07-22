Сын друга детства Владимира Путина займется строительством с партнерами Геннадия Тимченко
Сын друга президента России и бизнесмена Петра Колбина Владимир стал соучредителем компании «Сабалита», которая занимается арендой и управлением недвижимостью
Сын друга президента России и бизнесмена Петра Колбина Владимир стал соучредителем компании «Сабалита», которая занимается арендой и управлением недвижимостью.
Фирма «Сабалита» также планирует заниматься строительством жилых и нежилых зданий и управлять объектами строительства. Владимиру Колбину принадлежит 33,33% акций компании. Другими соучредителями фирмы стали Олег Усачев и Вадим Фисько - бизнес-партнеры еще одного друга президента и миллиардера Геннадия Тимченко.
Олег Усачев с 2015 года входит в санкционный список США, как человек, который помогал Геннадию Тимченко и Борису Ротенбергу обойти санкции.
Вадим Фисько с 2006 по 2017 год был гендиректором хоккейного клуба «СКА», президентом которого является Геннадий Тимченко, сообщает «МБХ медиа».
Петр Колбин является третьим владельцем энергетической группы Gunvor и другом детства Владимира Путина. В 2018 году он скончался, после чего, как говорил оппозиционер Алексея Навальный, «должность держателя путинских денег досталась по наследству его сыну».