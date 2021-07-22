YouTube заблокировал расследование о квартире главы Ростуризма
Администрация портала YouTube заблокировала расследование команды Алексея Навального о квартире главы Ростуризма Зарины Догузовой, которую она получила от властей как нуждающаяся в улучшении жилищных условий
Администрация портала YouTube заблокировала расследование команды Алексея Навального о квартире главы Ростуризма Зарины Догузовой, которую она получила от властей как нуждающаяся в улучшении жилищных условий.
Видео данного расследования было заблокировано за «нарушение авторских прав» по жалобе некой Надежды Стрелец. «МБХ медиа» сообщает, что речь идет о Youtube-блогере с 300 тысячами подписчиков, которая некоторое время назад записала интервью с главой Ростуризма.
Оппозиционер Руслан Шаведдинов сообщил, что им пока неизвестно, из-за каких именно кадров было заблокировано расследование о квартире Зарины Догузовой.
Напомним, борцы с коррупцией выяснили, что Зарина Догузова получила социальную квартиру площадью 105 кв.м. в доме на Садовнической набережной как «нуждающаяся одинокая девушка без детей». Рыночная стоимость этой квартиры оценивается в 60 млн рублей.
Также выяснилось, что в государственной базе недвижимости Росреестра сведения о квартире чиновницы засекретили на непонятных основаниях.