22 июля 2021, 12:58
Российский рубль по «индексу бигмака» оказался занижен к доллару на 60%
Российский рубль занял предпоследнее место в «индексе бигмака», в котором сравнивается стоимость гамбургера в разных странах. На основе цены гамбургера экономисты вычисляют справедливую стоимость доллара США
Фото: 123ru.net
Российский рубль занял предпоследнее место в «индексе бигмака», в котором сравнивается стоимость гамбургера в разных странах. На основе цены гамбургера экономисты вычисляют справедливую стоимость доллара США.
Эксперты считают, что бигмак должен стоить одинаково в разных странах, а если в реальности это не так, то курс местной валюты или занижен или завышен.
Согласно июльскому исследованию, в России бигмак стоит 169 рублей, а в США — 5,65 долларов (420 рублей). Чтобы уравнять стоимость, курс доллара должен составлять 29,91 рублей. Поскольку курс доллара в России составляет 74,53 рубля, то российский рубль недооценен на 59,9%, сообщает РБК.
Сильнее рубля занижен к доллару только ливанский фунт — на 70,2%.