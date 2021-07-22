Мэра Углегорска попросили уйти в отставку из-за давления на местную газету
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко потребовал от мэра Углегорска Сергея Дорощука уйти в отставку по причине его «неудовлетворительной работы» и «плохой коммуникации с населением»
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко потребовал от мэра Углегорска Сергея Дорощука уйти в отставку по причине его «неудовлетворительной работы» и «плохой коммуникации с населением».
Как сообщат региональный портал Sakhalin.info, работа с населением в Углегорске ведется неудовлетворительно и освещается в прессе очень плохо. Из-за этого, посетовал губернатор, «возникают домыслы и все эти проблемы».
Сам Сергей Дорощук подтвердил, что в скором времени покинет занимаемую должность.
Местные СМИ сообщают, что причиной отставки мэра Углегорска стал скандал с приостановкой работы издания «Углегорские новости», которое активно освещало экологические проблемы города.
Журналисты «Углегорских новостей» пожаловались на давление со стороны мэра города при участии сотрудников «Восточной горнорудной компании». О деятельности этой компании издание часто писало.
Журналисты издания также рассказали, что однажды мэр Дорощук лично пришел в редакцию о сорвал выход очередного выпуска газеты.