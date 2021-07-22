22 июля 2021, 11:51
Петербург обогнал Подмосковье по количеству новых случаев заражения COVID-19
По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, в северной столице было зарегистрировано 1 943 новых случаев заражения, а в Подмосковье - 1 835
Фото: evo-rus.com
Санкт-Петербург обогнал Московскую область по количеству выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом.
По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, в северной столице было зарегистрировано 1 943 новых случаев заражения, а в Подмосковье - 1 835.
Лидером по числу заболевших по-прежнему остается Москва. За прошедшие сутки в столице выявили 4 287 новых случаев заражения коронавирусом.
Всего в России зарегистрировано 24 471 случай заражения. От последствий коронавирусной инфекции скончались 796 человек.