Главу Минцифры Амурской области избили во время отдыха на турбазе
Стали известны подробности избиения министра цифрового развития Амурской области Александра Курдюкова, который ранее был госпитализирован с серьезными травмами
Стали известны подробности избиения министра цифрового развития Амурской области Александра Курдюкова, который ранее был госпитализирован с серьезными травмами.
Телеграм-канал Life Shot сообщает, что чиновник пострадал в результате конфликта, который произошел на турбазе «Берлога».
Предположительно, министра избил мастер спорта по пауэрлифтингу Алексей Шкарин. Драка между мужчинами произошла из-за того, что Шкарин грубо высказался в адрес жены чиновника. По другим данным, мужчина приставал к супруге министра.
Со слов очевидцев, мужчины пытались подраться «без последствий для здоровья». Однако спустя некоторое время супруга Курдюкова нашла мужа лежащим на земле без сознания. При этом Шкарин в это время сидел за столом.
Главу Минцифры Амурской области доставили в больницу в тяжелом состоянии. Ему провели экстренную операцию, сейчас он находится на аппарате ИВЛ.