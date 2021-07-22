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22 июля 2021, 10:54

Глава пострадавшей от наводнения Керчи Сергей Бороздин ушел в отставку

Руководитель администрации Керчи Сергей Бороздин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Это произошло сразу после его беседы с главой Крыма Сергеем Аксеновым

Глава пострадавшей от наводнения Керчи Сергей Бороздин ушел в отставку
Фото: OK.ru

Руководитель администрации Керчи Сергей Бороздин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Это произошло сразу после его беседы с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Об уходе в отставку мэра Керчи сообщил в своем Facebook  сам Сергей Аксенов. Причина увольнения чиновника не сообщается.

Напомним, что в конце июня Керчь серьезно пострадала в результате сильного наводнения, вызванного тропическими ливнями, которые обрушились на Крым. Помимо Керчи серьезно пострадала Ялта, где были закрыты десятки пляжей.

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