22 июля 2021, 10:54
Глава пострадавшей от наводнения Керчи Сергей Бороздин ушел в отставку
Руководитель администрации Керчи Сергей Бороздин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Это произошло сразу после его беседы с главой Крыма Сергеем Аксеновым
Фото: OK.ru
Руководитель администрации Керчи Сергей Бороздин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Это произошло сразу после его беседы с главой Крыма Сергеем Аксеновым.
Об уходе в отставку мэра Керчи сообщил в своем Facebook сам Сергей Аксенов. Причина увольнения чиновника не сообщается.
Напомним, что в конце июня Керчь серьезно пострадала в результате сильного наводнения, вызванного тропическими ливнями, которые обрушились на Крым. Помимо Керчи серьезно пострадала Ялта, где были закрыты десятки пляжей.