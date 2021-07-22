22 июля 2021, 09:58
Глава Минцифры Амурской области попал в больницу после драки
Министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков госпитализирован с черепно-мозговой травмой после конфликта, который произошел на одной из туристических баз региона
Фото: gazeta-bam.ru
Министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков госпитализирован с черепно-мозговой травмой после конфликта, который произошел на одной из туристических баз региона.
Обстоятельства инцидента пока неизвестны.
Официально в правоохранительных органах информацию об инциденте с участием высокопоставленного регионального чиновника не комментируют. В ведомстве сообщили только, что министр Александр Курдюков действительно находится на больничном.
Александр Курдюков был назначен министром цифрового развития и связи в январе 2021 года.