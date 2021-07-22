22 июля 2021, 09:52
Россиян предупредили о подорожании одежды и обуви
В России будущей осенью может подорожать одежда и обувь. Цены на эти категории товаров вырастут на 10-15%, а к началу 2022 года подорожание уже может составить 18-20%
Фото: imag.one
В России будущей осенью может подорожать одежда и обувь. Цены на эти категории товаров вырастут на 10-15%, а к началу 2022 года подорожание уже может составить 18-20%.
Участники рынка назвали причиной роста цен на обувь и одежду подорожание сырья и логистики. Так, стоимость морских грузоперевозок из стран Азии в Европу выросла в несколько раз из-за пандемии коронавируса и сбоев в работе китайских портов. Кроме того, хлопок вырос в цене на 35%. Подорожали и другие материалы, из которых шьется одежда и изготавливается обувь.
Также у продавцов выросли расходы на открыти магазинов из-за подорожания строительных материалов, сообщает РБК.