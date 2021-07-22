Минтруда предложило выплачивать пособия россиянам за переезд в другой регион
Министерство труда России предложило начислять гражданам выплаты за переезд в другой регион, если они меняют место жительства с целью трудоустройства. Соответствующая инициатива прописана в законе «О занятости населения в РФ»
Министерство труда России предложило начислять гражданам выплаты за переезд в другой регион, если они меняют место жительства с целью трудоустройства. Соответствующая инициатива прописана в законе «О занятости населения в РФ» .
В Минтруда полагают, что данная инициатива поможет расширить круг соискателей вакансий, которых поддержит государство при трудоустройстве в других регионах.
В ведомстве подчеркнули, что на выплаты могут рассчитывать не только безработные граждане, которые стоят на учете в центре занятости, но и граждане, которые не просто ищут работу, но и готовы переехать в другой города ради трудоустройства.
В случае принятия этого закона, региональные власти должны будут выделить дополнительные средства на оплату суточных и единовременного пособия гражданам, не сумевшим трудоустроиться в своем регионе.
Сейчас государство также оказывает россиянам финансовую помощь при переезде. Эта помощь включает в себя оплату стоимости проезда, аренду жилья, провоз имущества, суточные расходы и выплату единовременного пособия при переселении.