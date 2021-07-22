22 июля 2021, 03:12
СКР может предъявить Сергею Фургалу обвинение в организации преступного сообщества
Бывшего чиновника могут обвинить в организации преступного сообщества. Напомним, что сейчас экс-губернатор находится под арестом по делу об убийстве бизнесменов, совершенных еще в начале нулевых годов
Фото: fotkaew.ru
Следственный комитет сообщил о расследовании еще одного уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Бывшего чиновника могут обвинить в организации преступного сообщества. Напомним, что сейчас экс-губернатор находится под арестом по делу об убийстве бизнесменов, совершенных еще в начале нулевых годов.
Помимо организации преступного сообщества Сергея Фургала могут обвинить в мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности.
Адвокат экс-губернатора Михаил Карапетян в беседе с порталом znak.com сообщил, что пока не может ни опровергнуть, ни подтвердить данную информацию.