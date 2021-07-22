Власти провели испытания по отключению Рунета от глобальной сети
Российские власти провели испытания по «обеспечению устойчивого безопасного и целостного функционирования интернета». Речь идет об отключении рунета от глобальной сети
Российские власти провели испытания по «обеспечению устойчивого безопасного и целостного функционирования интернета». Речь идет об отключении рунета от глобальной сети.
Испытания проводились с 15 июня по 15 июля, сообщает .РБК со ссылкой на материалы рабочей группы «Информационная безопасность» при АНО «Цифровая экономика».
В испытаниях участвовали сотовые операторы МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2, а также «Ростелеком», «Транстелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг».
Предварительно российские власти оценили испытания по отключению рунета от глобальной сети как успешные. Окончательные результаты будут подготовлены до 31 августа.
Напомним, что федеральный закон о суверенном Рунете (в СМИ документ называют законом об отключении Рунета) был принят осенью 2019 года. В рамках реализации данного закона операторы связи обязаны установить оборудование, с помощью которого Роскомнадзор сможет управлять маршрутизацией трафика, блокировать запрещенный контент и замедлять скорость работы сайта.