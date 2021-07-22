22 июля 2021, 02:08
Фигурантам «санитарного дела» продлили срок домашнего ареста
Срок домашнего ареста суд продлил пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш, муниципальному депутату Дмитрию Барановскому и еще одному соратнику Навального Олегу Степанову (ему арест продлили на три месяца)
Фото: profile.ru
Преображенский райсуд Москвы продлил домашний арест фигурантам «санитарного дела» еще на 6 месяцев.
Срок домашнего ареста суд продлил пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш, муниципальному депутату Дмитрию Барановскому и еще одному соратнику Навального Олегу Степанову (ему арест продлили на три месяца).
В отношении представителей оппозиции возбуждено уголовное дело по статье о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм в связи с проведением акции в поддержку Алексея Навального 23 января 2021 года.