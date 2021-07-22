22 июля 2021, 01:39
Власти Крыма заявили о нехватке медиков на фоне роста заболеваемости COVID-19
В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что для планового показателя Крыму не хватает 600 медиков в расчете на каждые 10 тысяч населения. Особо регион нуждается в инфекционистах, анестезиологах-реаниматологах, врачах скорой помощи
Фото: gazetacrimea.ru
Власти республики Крым рассказали о дефиците медицинского персонала в регионе на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
Глава Минздрава региона Александр Остапенко сообщил, что сейчас на полуострове не хватает 2,5 тысячи врачей и еще 4 тысячи медицинского персонала.
В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что для планового показателя Крыму не хватает 600 медиков в расчете на каждые 10 тысяч населения. Особо регион нуждается в инфекционистах, анестезиологах-реаниматологах, врачах скорой помощи, терапевтах, хирургах, пульмонологах, эндокринологах и онкологах.