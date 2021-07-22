22 июля 2021, 01:04
В российских паспортах штампы о браке и детях будут ставить только по желанию
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому штампы о регистрации брака и о детях до 14 лет в паспортах будут ставиться только по желанию
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому штампы о регистрации брака и о детях до 14 лет в паспортах будут ставиться только по желанию.
Но новым правилам, обязательными в российских паспортах будут только отметки о месте регистрации граждан, снятии с регистрационного учета, а также об отношении к воинской обязанности совершеннолетних граждан.
По желанию в паспорт можно будет поставить отметки о группе крови, резус-факторе и об идентификационном номере налогоплательщика.