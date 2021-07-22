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Спорт
Треть жителей России являются «тихими алкоголиками»
22 июля 2021, 00:36

Россия заранее не оплатила своим олимпийцам установку телевизоров и бытовой техники

В оргкомитете сообщили, что из-за отсутствия оплаты в комнатах российских атлетов заранее не смогли установить телевизоры и другую технику

Россия заранее не оплатила своим олимпийцам установку телевизоров и бытовой техники
Фото: yandex.ru

Российские власти не оплатили бытовую технику для своих спортсменов, которые приехали на Олимпийские игры с Токио.

В оргкомитете сообщили, что из-за отсутствия оплаты в комнатах российских атлетов заранее не смогли установить телевизоры и другую технику.

Руководитель оргкомитета Сэйко Хасимото пообещала разобраться в сложившейся ситуации и обеспечить комфортное проживание атлетов.

Ранее российские спортсмены, которые уже заселились в олимпийскую деревню в Токио, пожаловались на плохие условия проживания. Так, олимпийская чемпионка-2016 по гандболу Владлена Бобровникова сообщила, что в ее комнате нет ни телевизора, ни холодильника, «ни кухоньки». А главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов назвал условия содержания спортсменов в Токио «настоящим средневековьем».

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