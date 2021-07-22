Россия заранее не оплатила своим олимпийцам установку телевизоров и бытовой техники
В оргкомитете сообщили, что из-за отсутствия оплаты в комнатах российских атлетов заранее не смогли установить телевизоры и другую технику
Российские власти не оплатили бытовую технику для своих спортсменов, которые приехали на Олимпийские игры с Токио.
В оргкомитете сообщили, что из-за отсутствия оплаты в комнатах российских атлетов заранее не смогли установить телевизоры и другую технику.
Руководитель оргкомитета Сэйко Хасимото пообещала разобраться в сложившейся ситуации и обеспечить комфортное проживание атлетов.
Ранее российские спортсмены, которые уже заселились в олимпийскую деревню в Токио, пожаловались на плохие условия проживания. Так, олимпийская чемпионка-2016 по гандболу Владлена Бобровникова сообщила, что в ее комнате нет ни телевизора, ни холодильника, «ни кухоньки». А главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов назвал условия содержания спортсменов в Токио «настоящим средневековьем».