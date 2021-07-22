В РПЦ предложили вывести аборты из ОМС для женщин с доходом выше прожиточного минимума
Русская православная церковь в очередной раз призвала власти вывести операции по прерыванию беременности из системы ОМС хотя бы для женщин, чей доход выше прожиточного минимума
Русская православная церковь в очередной раз призвала власти вывести операции по прерыванию беременности из системы ОМС хотя бы для женщин, чей доход выше прожиточного минимума.
В документе 10-го Общецерковного съезда по социальному служению говорится, что аборты по желанию россиянок по ОМС необходимо запретить. РПЦ при этом ссылается на опыт Германии, где предусмотрена оплата аборта за счет страховки только в случае социальных, медицинских показаний или по причине крайней бедности женщины, сообщает «МБХ медиа».
Следующим этапом РПЦ предложила запретить все аборты по ОМС, вне зависимости от дохода женщин.
При этом в РПЦ предлагают ввести на федеральном уровне норму, согласно которой пришедшие на борт женщины должны будут сделать УЗИ и прослушать сердцебиение плода.