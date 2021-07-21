Депутат Владимир Бурматов назвал «гуманоидами» россиян, которые ходят в цирки с животными
Депутат Госдумы от «Единой России» Владимир Бурматов, который возглавляет комитет по экологии и охране окружающей среды, раскритиковал граждан за посещение цирков с животными. Посетителей таких цирков он назвал «гуманоидами»
Депутат Госдумы от «Единой России» Владимир Бурматов, который возглавляет комитет по экологии и охране окружающей среды, раскритиковал граждан за посещение цирков с животными. Посетителей таких цирков он назвал «гуманоидами».
Владимир Бурматов посетовал, что цирки с животными остаются популярными из-за высокого спроса.
«Зайдите на сайт любого цирка, посмотрите билеты, вы их не купите сейчас. Потому что они раскуплены. Давайте мы себе дадим ответ на вопрос, кто туда идет. Это гуманоиды ведут своих детей, рептилоиды пошли просвещаться, как у нас, млекопитающих, тут все устроено, что ли? Это наши люди, наши соседи, наши дети», - заявил возмущенный народный избранник в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Владимир Бурматов также отметил, что мэры российских городов имеют полномочия закрывать цирки с животными, однако не делают этого из-за спроса со стороны граждан.