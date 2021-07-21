В Вене задержали чеченца, планировавшего покушение на критиковавшего Кадырова блогера
В Вене сотрудники полиции задержали выходца из Чечни, которого подозревают в организации покушения на блогера Саида-Гусейна Магомадова. Ранее этот блогер публично выступал с критикой в адрес главы Чеченской республики
В Вене сотрудники полиции задержали выходца из Чечни, которого подозревают в организации покушения на блогера Саида-Гусейна Магомадова. Ранее этот блогер публично выступал с критикой в адрес главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.
Магомадов рассказал австрийскому изданию Der Standard, что после выхода ролика с критикой Кадырова, его родным, проживающим в Чечне, стали поступать угрозы. Так, его несовершеннолетней племяннице неизвестные угрожали «перерезать горло», если блогер не извинится публично перед главой Чечни, сообщает Znak.com.
Саид-Гусейн Магомадов отказался извиняться, а вместо этого выпустил новый ролик с критикой Рамзана Кадырова. Однако после этого, его брата и дядю похитили. заставили отречься от родственника и от его лица извиниться перед Кадыровым.
Задержанный в Вене чеченец якобы планировал установить взрывное устройство под машиной блогера.
В правоохранительных органах Вены подтвердили информацию о задержании выходца из Чечни.