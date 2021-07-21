Павел Дуров оказался в списке тех, за кем велась слежка с помощью израильского ПО Pegasus
Создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров мог оказаться в числе жертв шпионской программы Pegasus от израильской компании NSO Group
Создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров мог оказаться в числе жертв шпионской программы Pegasus от израильской компании NSO Group. Имя российского бизнесмена числится в списке тех, чьи смартфоны были взломаны с помощью израильского ПО.
Издание The Guardian сообщает, что списке обнаружился британский номер, который в течение нескольких лет был привязан к аккаунту Павла Дурова в Telegram. Примерно в это же время бизнесмен изменил место жительства и переехал из Финляндии в Объединенные Арабские Эмираты.
В компании NSO Group заявили, что попадание номера в список вовсе не означает, что за его владельцем велась слежка. Для подтверждения данной информации необходимо провести экспертизу смартфона Павла Дурова.
В числе тех, за кем велась слежка с помощью ПО Pegasus, помимо Павла Дурова оказались президент Франции Эммануэль Макрон, президент Ирака Бархам Салех, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Пакистана Имран Кхан, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, премьер-министр Марокко Саадеддин Османи и марокканский король Мохаммед VI.