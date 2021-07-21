В Дагестане ввели обязательную вакцинацию против COVID-19
Власти Дагестана объявили обязательную вакцинацию от коронавируса среди некоторых категорий граждан. Соответствующее постановление издал глава республиканского Роспотребнадзора Николай Павлов
Власти Дагестана объявили обязательную вакцинацию от коронавируса среди некоторых категорий граждан. Соответствующее постановление издал глава республиканского Роспотребнадзора Николай Павлов.
Главный санитарный врач поручил привить от COVID-19 граждан, работающих в организациях, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, образования, торговли, общественного питания, салонов красоты, транспорта общего пользования, сообщает РБК.
Кроме того, сделать прививку от коронавируса должны сотрудники фитнес-клубов и бассейнов, банков, почты, МФЦ, предприятий ЖКХ, культуры, детских центров и учреждений, государственные и муниципальные служащие, студенты, промысловики.
Указанные граждане должны сделать укол первой дозой вакцины до 9 августа текущего года.
Николай Павлов сообщил, что в Дагестане растет заболеваемость коронавирусом, причем среди подростков заболеваемость за месяц выросла в 8 раз.
Отметим, что Дагестан наряду с Владимирской, Ульяновской и Вологодской областями входит в список регионов с низким уровнем вакцинации населения против COVID-19.