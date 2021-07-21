Депутат Госдумы после скандала в Ставрополье призвал полицейских показать свои дома
Депутат Госдумы Александр Хинштейн, который первым рассказал о задержании начальника ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова, предложил российским полицейским в рамках флешмоба показать свои дома
Депутат Госдумы Александр Хинштейн, который первым рассказал о задержании начальника ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова, предложил российским полицейским в рамках флешмоба показать свои дома. Напомним, что у ставропольского гаишника обнаружили особняк, отделка и мебель в котором выполнены из позолоты. За это подозреваемого в коррупции полицейского прозвали цыганским бароном.
В эфире YouTube-программы Владимира Соловьева депутат заявил, что было бы интересно было бы объявить флешмоб среди начальников ГИБДД южных регионов , чтобы они показали свои дома.
Свою инициативу Хинштейн объяснил тем, что полицейские из регионов Северо-Кавказского ФО сильно отличаются от тех, что работают в других частях России.
При этом Александр Хинштейн выразил опасения, что даже если полицейские с юга согласятся поучаствовать в флешмобе, но показывать они будут «какие-то другие дома».