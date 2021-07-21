Глава ЦИК обвинила «Яблоко» в подлости из-за жалобы на закрытие доступа к видеонаблюдению на выборах
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова назвала «подленьким» иск партии «Яблоко» в Верховный суд РФ о признании незаконным постановления о закрытии всеобщего доступа к видеонаблюдению на выборах
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова назвала «подленьким» иск партии «Яблоко» в Верховный суд РФ о признании незаконным постановления о закрытии всеобщего доступа к видеонаблюдению на выборах.
Глава комиссии считает иск оппозиционной партии «безответственным и подленьким». Памфилова заявила, что в Москве организация видеотрансляции с избирательных участков в течение трех дней обошлась в огромную сумму.
«Представьте только: миллиард рублей — для удовлетворения простого любопытства „диванных наблюдателей“», - посетовала Элла Памфилова, слова которой приводит Znak.com.
Глава ЦИК также отметила, что российские избиратели не согласятся пустить такие огромные средства на «виртуальный ветер».
Ранее партия «Яблоко» направила в Верховный суд административный иск о признании не соответствующим закону новое постановления ЦИК о видеонаблюдении за выборами.