Семья доносчика на издание «Проект» владеет коттеджем в элитном поселке на Рублевке
Семья Виталия Бородина, который написал донос на издание «Проект» (издание в итоге признали нежелательной организацией), владеет участком земли и коттеджем в элитном поселке «Горки-2»
Семья Виталия Бородина, который написал донос на издание «Проект» (издание в итоге признали нежелательной организацией), владеет участком земли и коттеджем в элитном поселке «Горки-2» на Рублевском шоссе Московской области.
По данным «Важных историй», в декабре 2014 года мать-пенсионерка Виталия Бородина Любовь Бородина приобрела участок и дом в поселке Горки-2 примерной стоимостью 75 млн рублей. Издание «Липецкая газета» при этом сообщает, что Любовь Бородина работала в детдоме города Елец и получала весьма скромную зарплату.
Виталий Бородин и его гражданская жена живут именно в этом особняке. Сам он заявил, что этот дом «даже домом-то не назовешь», а располагается он вовсе не на Рублевке.
Его мать сейчас является соучредителем основанного фонда «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК). Второй учредитель фонда - Владимир Виндилович, который приходится давним знакомым вице-президенту Федерации карате России Виктору Хану. Другой вице-президент федерации Антон Устинов ранее был помощником Игоря Сечина и советником президента Владимира Путина. Сейчас г-н Устинов является главой правления страховой компании «СОГАЗ».
Сам Виталий Бородин некоторое время назад учился в США на грант фонда NED, который сейчас входит в реестр «нежелательных организаций».