Компания Романа Абрамовича предложила приватизировать лес на Дальнем Востоке
Глава лесопромышленного холдинга RFP Group Константин Лашкевич предложил приватизировать лес на Дальнем Востоке, запасы которого стремительно истощаются
Глава лесопромышленного холдинга RFP Group Константин Лашкевич предложил приватизировать лес на Дальнем Востоке, запасы которого стремительно истощаются.
В интервью РБК бизнесмен заявил, что власти могли бы разрешить промышленникам приватизировать 2-3% лесных территорий.
По словам Лашкевича, в России можно выделить климатические зоны «наибольшего благоприятствования». Там инвесторам можно разрешить приватизировать лес.
«Дать возможность приватизировать такие земли, дешево страховать лес, закладывать его в банк, увеличивать его стоимость на балансе за счет прироста и привлекать деньги из отечественных и зарубежных фондов, как это делает Новая Зеландия», - заявил Константин Лашкевич.
Холдинг RFP Group являтся на сегодняшний день одним из лидеров по экспорту леса из России в Китай. 58% акций компании принадлежат миллиардеру Роману Абрамовичу и Александру Абрамову.