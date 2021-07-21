В США суд приговорил «короля спама» из России к уже отбытому им сроку
Федеральный суд штата Коннектикут признал россиянина Петра Левашова виновным в мошенничестве и других киберпреступлениях. Суд приговорил его к уже отбытому сроку
Федеральный суд штата Коннектикут признал россиянина Петра Левашова виновным в мошенничестве и других киберпреступлениях. Суд приговорил его к уже отбытому сроку, сообщает агентство АР.
Петр Левашов до вынесения приговора провел под арестом в США 33 месяца. Гособвинение просило для него наказания в виде лишения свободы на 12 лет.
Председательствующий судья заявил, что россиянин либо будет депортирован на родину, либо в течение трех лет будет находиться под особым надзором, если останется в США.
Решение о выплате материального ущерба по делу Левашова суд отложил на три месяца. За это время власти должны выяснить финансовое положение российского гражданина.
Петр Левашов — программист из Санкт-Петербурга. Власти США считают, что известный под ником Petr Severa россиянин является «королем спама». Его обвиняют в создании ботнета — сети зараженных компьютеров, которыми можно управлять дистанционно и отправлять с ним спам.
Петр Левашов был задержан в апреле 2017 года в Барселоне , после чего его выдали властям США. Россиянин признал вину в мошенничестве, заговоре, преступлениях в сфере компьютерной безопасности, а также хищении персональных данных.