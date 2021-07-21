Член «Яблока» попросил проверить заявление чиновника из МИДа о талибах на предмет оправдания терроризма
Тимофей Безуглый направил обращение в прокуратуру с требованием проверить заявление сотрудника Министерства иностранных дел России Замира Кабулова о «позитивном влиянии» талибов в Афганистане
Член челябинского отделения «Яблока» Тимофей Безуглый направил обращение в прокуратуру с требованием проверить заявление сотрудника Министерства иностранных дел России Замира Кабулова о «позитивном влиянии» талибов в Афганистане. Политик считает, что данное высказывание подпадает под оправдание терроризма, поскольку движение «Талибан» в России считается террористической организацией.
Тимофей Безуглый заявил, что нынешнее законодательство об экстремизме используется властями в политических целях. Людей лишают свободы по сфабрикованным уголовным делам, суды приговаривают журналистов, политиков и активистов к крупным штрафам или ограничению пассивного избирательного права. Однако одновременно с этим высшие чиновники принимают делегации из запрещенных на территории России организаций.
Кроме того, чиновники позволяют себе делать заявления о том, что присутствие движения «Талибан» в Афганистане является «позитивным фактором», сообщает «МБХ медиа».
Напомним, что в начале июля в Москву прибыла делегация «Талибана» с целью проведения переговоров на фоне обострения ситуации на афганской границе. В МИД России заявили, что переговоры с талибами проводились для укрепления «стабильности в регионе».