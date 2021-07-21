21 июля 2021, 12:59
Саратовские единороссы решили скрыть партийную принадлежность своих кандидатов
Депутаты Саратовской облдумы от «Единой России» предложили не указывать партийную принадлежность кандидатов в депутаты, если их больше 10 человек в одном бюллетене
Фото: newsler.ru
Депутаты Саратовской облдумы от «Единой России» предложили не указывать партийную принадлежность кандидатов в депутаты, если их больше 10 человек в одном бюллетене.
Депутат от КПРФ Владимир Есипов считает, что единороссы решили скрыть партийную принадлежность своих кандидатов, так как «боятся народного гнева и прячутся».
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в ответ заявил, что ««Единая Россия» никого не боится из политических конкурентов». Тем не менее, депутаты от партии власти все же решили в бюллетенях скрыть принадлежность к партии власти.