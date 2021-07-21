21 июля 2021, 11:59
Казанского стрелка Ильназа Галявиева признали невменяемым
Психиатрическую экспертизу Ильназ Галявиев проходил в московском НИИ имени Сербского. Специалисты научного института признали «казанского стрелка» невменяемым на момент совершения преступления
Фото: business-gazeta.ru
Ильназа Галявиева из Казани, который устроил стрельбу в гимназии №175, признали невменяемым в момент совершения преступления.
Психиатрическую экспертизу Ильназ Галявиев проходил в московском НИИ имени Сербского. Специалисты научного института признали «казанского стрелка» невменяемым на момент совершения преступления.
Напомним, трагедия в гимназии №175 произошла 11 мая 2021 года. Ильназ Галявиев устроил взрыв в школе, которую когда-то окончил, а затем открыл стрельбу по детям и взрослым. В результате происшествия погибли семеро детей и два педагога.
Стрелку грозит пожизненное заключение.