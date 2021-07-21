21 июля 2021, 11:52
Во Франции для посещения музеев и кинотеатров ввели «санитарные пропуска»
Власти Франции ввели «санитарные пропуска» для посещения музеев и кинотеатров на фоне очередного роста заболеваемости COVID-19. Данный пропуск подтверждает, что его владелец сделал прививку
Фото: ua-reporter.com
Власти Франции ввели «санитарные пропуска» для посещения музеев и кинотеатров на фоне очередного роста заболеваемости COVID-19. Данный пропуск подтверждает, что его владелец сделал прививку, имеет отрицательный тест на коронавирус или переболел.
По данным BBC News, французские чиновники также обсуждают вопрос о распространении «санитарных пропусков» на рестораны и торговые центры.
Отметим, что с 12 июля во Франции ужесточили антиковидный режим и обязали жителей оформлять «санитарные пропуска». 17 июля около ста тысяч человек граждан вышли на протестные акции против новых антиковидных мер.