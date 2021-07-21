Глава ВОЗ предупредил о новом штамме COVID-19, который победит вакцины
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус предупредил о появлении нового штамма коронавируса, который окажется опаснее индийского штамма (или «дельта»)
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус предупредил о появлении нового штамма коронавируса, который окажется опаснее индийского штамма (или «дельта»).
В ходе сессии Международного олимпийского комитета в Токио глава ВОЗ заявил, что чем больше распространяется коронавирус по миру, тем больше он мутирует. Один из этих новых штаммов, по словам Гебрейесуса, будет противостоять вакцинам и тогда население планеты вернется в самое начало пандемии, сообщает Znak.com.
Глава ВОЗ также выразил мнение, что мир не справляется с пандемией коронавируса. «За время моего выступления сто человек умрут от COVID-19, а к моменту, когда 8 августа погаснет олимпийский огонь, по всему миру от коронавируса умрет более 100 тыс. человек», — заключил Тедрос Гебрейесус.