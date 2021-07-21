Дворец задержанного главы УГИБДД по Ставрополью оказался оформлен на местную бизнесвумен
Дворец руководителя УГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова с золотой мебелью и сантехникой, задержанного по подозрению в коррупции, официально записан на местную предпринимательницу Елену Псел
Дворец руководителя УГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова с золотой мебелью и сантехникой, задержанного по подозрению в коррупции, официально записан на местную предпринимательницу Елену Псел.
В базе Росреестра указано, что собственником участка Елена Псел стала в 2013 году, а строительство дома завершилось в 2014 году, сообщает телеграм-канал DR417.
В том же 2013 году женщина стала учредителем фирмы ООО «Псел», которая сейчас находится в стадии ликвидации за указание недостоверного адреса. Подробных сведений о размахе бизнеса нет.
На Елену Псел оформлен и автомобиль БМВ X7 xDrive40i приблизительной стоимостью 7,3 млн рублей, который был припаркован на участке перед дворцом начальника ставропольской Госавтоинспекции.
Канал DR417 со ссылкой на слитые базы также сообщает, что Сафонов и Псел вместе покупали билеты на авиарейсы в 2014 и 2016 годах.
Напомним, что глава УГИБДД по Ставрополью Алексей Сафонов и еще более 30 сотрудников управления были задержаны 20 июля по подозрению в коррупции. В СКР сообщили, что полицейские еще несколько лет назад обложили данью водителей грузового транспорта. Гаишники за деньги выдавали дальнобойщикам спецпропуска, которые позволяли им беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства по территории Ставрополья.