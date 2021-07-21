Экстракт полыни оказался эффективным средством против коронавируса
Обычно артемизинин используют для лечения малярии и некоторых других вирусных инфекций. Исследователи в этой связи решили проверить эффективность артемизинина и его производных против коронавируса
Экстракт полыни оказался эффективным средством против коронавирусной инфекции.
Ученые из Института коллоидов и интерфейсов Макса Планка в Германии и из Копенгагенского университета в Дании в ходе лабораторных испытаний на клетках человека продемонстрировали способность артемизинина (это вещество содержится в полыни) подавлять коронавирус.
Обычно артемизинин используют для лечения малярии и некоторых других вирусных инфекций. Исследователи в этой связи решили проверить эффективность артемизинина и его производных артесуната и артеметера, а также простого экстракта Artemisia annua против COVID-19.
Испытания показали, что все четыре соединения весьма успешно подавляют вирус во всех клеточных линиях, включая клетки легких. Однако самым эффективным оказался артесунат.