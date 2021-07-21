Мошенники научились подавать заявки на кредит через чужие аккаунты на «Госуслугах»
Иван Цыбин сообщил, что мошенники изменили в его аккаунте номер телефона, адрес электронной почты и от его имени отправили заявки на «получение микрозаймов под бешеные проценты»
Режиссер-постановщик документальных фильмов Первого канала Иван Цыбин рассказал о новой схеме мошенничества. Мужчина сообщил, что неизвестные злоумышленники с помощью его аккаунта на портале «Госуслуги» смогли подать заявки на получение кредитов.
Иван Цыбин сообщил, что мошенники изменили в его аккаунте номер телефона, адрес электронной почты и от его имени отправили заявки на «получение микрозаймов под бешеные проценты».
Отметим, что сейчас через «Госуслуги» можно подтвердить свою личность любому банку или микрофинансовой организации для получения займа. Для злоумышленников - это возможность отправлять заявки на получение кредита от имени ничего не подозревающих граждан.
Режиссер Первого канала сообщил, что от его имени мошенники через «Госуслуги» подали заявки на получение микрозаймов из Ростова-на-Дону и Краснодарского края.
Иван Цыбин потребовал от «Госуслуг» объяснить, каким образом к мошенникам попали его логин и пароль. «Каким образом люди могут защитить свои личные данные, если вы не в состоянии этого сделать? Требую провести служебное расследование этой истории с наказанием виновных в утечке данных», — заявил режиссер, слова которого цитирует Znak.com.