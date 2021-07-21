Российские ученые предупредили о риске распространения оспы обезьян
Специалисты новосибирского научного центра «Вектор» Роспотребнадзора предупредили о риске распространения оспы обезьян, которая может передаваться человеку
Специалисты новосибирского научного центра «Вектор» Роспотребнадзора предупредили о риске распространения оспы обезьян, которая может передаваться человеку.
В научном центре рассказали, что в последнее время в мире фиксируется рост случаев заражения оспой обезьян. Сейчас эта болезнь является одной из приоритетных для наблюдения.
На минувшей неделе в США впервые за последние 20 лет один случай заражения оспой обезьян был подтвержден у американца, вернувшегося из Нигерии.
Оспа обезьян начинается с температуры и головной и мышечной боли. Затем в течение одного-трех дней у больного развиваются высыпания на коже. По данным специалистов, эту болезнь в основном распространяют приматы и грызуны, однако передача инфекции также возможна от человека к человеку при тесном контакте.
Одновременно с этим в центре «Вектор» заверили, что риск проникновения оспы обезьян в Россию является крайне низким. Кроме того, Роспотребнадзор принимает необходимые меры по предотвращению завоза инфекции.