Жена депутата Лугового купила квартиру, стоимость которой превышает доход семьи
Супруга депутата Госдумы от ЛДПР Андрея Лугового приобрела в 2019 году квартиру площадью 200 кв.м. и стоимостью 51 млн рублей. Сведения об этой квартире указаны в декларации парламентария
Супруга депутата Госдумы от ЛДПР Андрея Лугового приобрела в 2019 году квартиру площадью 200 кв.м. и стоимостью 51 млн рублей. Сведения об этой квартире указаны в декларации парламентария.
Из документов, которые Андрей Луговой сдал в Центризбирком перед выборами в Госдуму, следует, что купленная квартира расположена на том же этаже, что и прежнее жилье семьи Луговых. Речь идет о квартире площадью 368 кв.м. в доме в Лялином переулке в центре Москвы.
Источником средств на покупку квартиры указаны накопления за предыдущие годы, заем и доходы от предпринимательской деятельности Ксении Луговой. При этом общий доход семьи за последние три года до приобретения квартиры составил 29,6 млн рублей.
Кроме того, Андрею Луговому принадлежит земельный участок площадью 500 кв. м в Краснодарском крае, два жилых дома площадью 550 и 165,5 кв. м, квартира в Москве площадью 368,8 кв. м и нежилое помещение в 12,9 кв. м., сообщают «Открытые медиа».