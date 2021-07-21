В Якутии из зарплат медиков вычитают средства на тушение лесных пожаров
Гендиректор Республиканской больницы № 1 - Национального центра Медицины в Якутии Валентина Саввина приказала вычесть в качестве «добровольной помощи» из зарплат медработников деньги на ликвидацию лесных пожаров
В республике Якутия у медицинских работников вычли из зарплаты часть денег на тушение масштабных лесных пожаров.
Политтехнолог Илья Паймушкин написал в Facebook, что гендиректор Республиканской больницы № 1 - Национального центра Медицины в Якутии Валентина Саввина приказала вычесть в качестве «добровольной помощи» из зарплат медработников деньги на ликвидацию лесных пожаров.
В приказе говорится, что руководителям медицинских центров, входящих в структуру больницы, до 21 июля необходимо сдать в бухгалтерию «ведомости для удержания заработной платы работников, желающих оказать материальную помощь в тушении пожаров». Из зарплат медиков рекомендуется вычесть 150-500 рублей.
Средства должны быть зачислены на счета муниципального района «Горный улус».