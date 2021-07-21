Журналисты насчитали в России 29 млн переболевших коронавирусом
Обнаружить расхождение в цифрах удалось благодаря QR-кодам, которые власти стали вводить в третью волну для посещения ресторанов и других заведений. В номерах этих сертификатов оказались зашифрованы порядковые номера переболевших
В России коронавирусной инфекцией могли переболеть не 6 млн человек, как гласит статистика оперативного штаба, а 29 млн человек.
В расследовании «Медиазоны», «Холода», «Медузы» (издание включено в реестр инагентов) и математика Сергея Шпилькина говорится, что в закрытом реестре Минздрава для отслеживания коронавируса содержится 29 млн записей. Это в пять раз больше официальных заболевших по версии оперштаба.
По данным журналистов, на пике второй волны зимой в реестр вносилось по 125 тысяч заразившихся в сутки.
Обнаружить расхождение в цифрах удалось благодаря QR-кодам, которые власти стали вводить в третью волну для посещения ресторанов и других заведений. В номерах этих сертификатов оказались зашифрованы порядковые номера всех внесенных в ковид-реестр в России.
По данным журналистов, в сертификате для переболевших коронавирусом 16 цифр. Первая группа цифр состоит из восьмерки, кода региона и единицы — эта цифра обозначает получателя бюджетных средств. Следующие четыре цифры — это месяц и год постановки диагноза. Еще восемь цифр — порядковый номер записи в регистре.
Сергей Шпилькин отметил, что самый свежий из полученных им сертификатов принадлежит человеку, который болел COVID-19 в июне 2021 года. Его порядковый номер — 27 миллионов 300 тысяч.
К середине июля опубликованные на «Госуслугах» номера переболевших уже превысили отметку в 29 миллионов.
В оперативном штабе, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова, заявили, что журналисты перепутали регистры переболевших и вакцинированных, однако участники расследования с этим не согласились.