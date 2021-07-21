Главу ГУМВД по Ставрополью уволили после задержания начальника УГИБДД по региону
Отставка силовика произошла после задержания начальника регионального управления ГИБДД Алексея Сафонова и еще боле 30 сотрудников этого управления по подозрению в получении взяток
Глава МВД России Владимир Колокольцев уволил с занимаемой должности начальника ГУМВД по Ставропольскому краю Сергея Щеткина.
Отставка силовика произошла после задержания начальника регионального управления ГИБДД Алексея Сафонова и еще боле 30 сотрудников этого управления по подозрению в получении взяток на общую сумму 19 млн рублей.
При этом официально в МВД не подтвердили связь между увольнением Сергея Щеткина и задержанием Алексея Сафонова.
Напомним, что наибольший резонанс вызвала не столько новость о задержании начальника ставропольской Госавтоинспекции, сколько фотографии его особняка. Комнаты в доме гаишника отделаны позолотой, а в уборной стоят золотой унитаз и золотая раковина.
Согласно материалам следствия, ставропольские гаишники обложили данью водителей грузового транспорта. В рамках уголовного дела проведено более 80 обысков, изъяты крупные суммы наличных денежных средств и дорогостоящие автомобили.