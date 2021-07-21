21 июля 2021, 01:04
Верховный суд отказался лишать COVID-19 статуса опасной болезни
Верховный суд России отказался удалять коронавирус из списка опасных болезней. Соответствующий коллективный иск ранее подали более тысячи россиян
Фото: Яндекс.Дзен
Верховный суд России отказался удалять коронавирус из списка опасных болезней. Соответствующий коллективный иск ранее подали более тысячи россиян.
В суд обратились граждане, недовольные тем, что власти страны объявили COVID-19 опасной болезнью и ввели карантин.
Верховный суд РФ принял в производство иск к правительству с требованием убрать коронавирус из списка опасных болезней еще в феврале текущего года, однако требования истцов удовлетворить отказался.