Власти Ленобласти засыпали вход в частную тюрьму с крематорием
Власти Всеволожского района Ленинградской области с помощью тяжелой техники засыпали вход в частную подземную тюрьму, обнаруженную в Агалатовском поселении
Власти Всеволожского района Ленинградской области с помощью тяжелой техники засыпали вход в частную подземную тюрьму, обнаруженную в Агалатовском поселении.
Как сообщает портал 47news, тюрьма была замаскирована под дачный дом, а территорию вокруг него скрывал от окружающих трехметровый забор. Помещение состояло из подземных камер, закрывавшихся на замки. Внутри также была оборудована система видеонаблюдения. Также на территории оперативники обнаружили помещение с печью, похожее на крематорий.
Журналисты портала отмечают, что публикация о «частной» тюрьме вышла в 10:00, а уже через час власти прислали технику, чтобы засыпать в ход в казематы.
Тюрьма располагалась на территории заброшенного коттеджного поселка Новый Петербург, а ее камеры были похожи на те, что находятся в СИЗО «Кресты». Кто именно построил камеры, в Следственном комитете не сообщили.
47news сообщает, что владельцами сооружения являлись бывший сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и некое частное лицо.