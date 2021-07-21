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Общество
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21 июля 2021, 00:04

Глава Якутии обвинил в возникновении лесных пожаров глобальное изменение климата

Глава Якутии Айсен Николаев назвал основную причину возникновения масштабных лесных пожаров в регионе, с которыми спасатели до сих пор не могут справиться. Губернатор заявил, что в сложившейся ситуации виновато глобальное изменение климата

Глава Якутии обвинил в возникновении лесных пожаров глобальное изменение климата
Фото: ysia.ru

Глава Якутии Айсен Николаев назвал основную причину возникновения масштабных лесных пожаров в регионе, с которыми спасатели до сих пор не могут справиться.

Губернатор заявил РИА Новости, что в сложившейся ситуации виновато глобальное изменение климата. Чиновник добавил, что с каждым годом погода в Якутии «становится все жарче».

Согласно последним данным, в Якутии огнем охвачено уже около 1,5 млн гектаров леса. Смогом от пожаров заволокло десятки населенных пунктов, в том числе Якутск.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что наибольшее беспокойство вызывают пожары возле поселка Сюльдюкар. По данным на 20 июля огонь остановился в четырех километрах от домов. Кроме того, в опасности находится Светлинская гидроэлектростанция.

В связи с масштабными лесными пожарами, в Якутии действует режим чрезвычайной ситуации. В Роспотребнадзоре сообщили о превышении в воздухе допустимой нормы загрязняющих веществ.

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