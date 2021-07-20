Депутат петербургского ЗакСа Максим Резник отказался от участия в выборах
Свое решение прекратить избирательную кампанию Резник объяснил тем, что «каратели не оставляют ему шансов начать сбор подписей в поддержку самовыдвижения», поскольку партия «Яблоко» отказалась выдвинуть политика в качестве своего кандидата
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Максим Резник объявил о прекращении своей избирательной кампании.
Напомним, что сам депутат сейчас находится под домашним арестом по делу о приобретении марихуаны без цели сбыта. Изначально в приобретении наркотического вещества обвиняли родственника жены Максима Резника, но ближе к выборам следствие решило предъявить обвинение и самому политику.
Свое решение прекратить избирательную кампанию Резник объяснил тем, что «каратели не оставляют ему шансов начать сбор подписей в поддержку самовыдвижения», поскольку партия «Яблоко» отказалась выдвинуть политика в качестве своего кандидата.
Максим Резник также отметил, что есть вещи «поважнее мандата», например, «оставаться самим собой, не изменять убеждениям, не трусить».
Ранее собранные на избирательную кампанию депутата средства сторонники политика собираются перевести «ОВД-Инфо» и «Апологии протеста».