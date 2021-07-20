Amnesty International потребовала от российских властей отменить две статьи УК РФ
Организация Amnesty International («Международная амнистия») обратилась к российским властям с призывом отменить две статьи Уголовного кодекса России
Организация Amnesty International («Международная амнистия») обратилась к российским властям с призывом отменить две статьи Уголовного кодекса России.
Речь идет о статьях «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» и «Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности».
В Amnesty International отметили, что именно эти две статьи используются российскими властями для преследования оппозиционных политиков.
Организация в качестве примера преследования властями независимых политиков перечислила Любовь Соболь, Николая Ляскина, Анастасию Васильеву, Марию Алехину, Киру Ярмыш, Людмилу Штейн, Олега Навального, Дмитрия Гудкова, Юлию Галямину и Андрея Пивоварова.
Amnesty International также требует прекратить уголовное преследование указанных политиков и провести независимое расследование их преследования.