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Общество
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20 июля 2021, 17:47

Amnesty International потребовала от российских властей отменить две статьи УК РФ

Организация Amnesty International («Международная амнистия») обратилась к российским властям с призывом отменить две статьи Уголовного кодекса России

Amnesty International потребовала от российских властей отменить две статьи УК РФ
Фото: infoorel.ru

Организация Amnesty International («Международная амнистия») обратилась к российским властям с призывом отменить две статьи Уголовного кодекса России.

Речь идет о статьях «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» и «Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности». 

В Amnesty International отметили, что именно эти две статьи используются российскими властями для преследования оппозиционных политиков.

Организация в качестве примера преследования властями независимых политиков перечислила Любовь Соболь, Николая Ляскина, Анастасию Васильеву, Марию Алехину, Киру Ярмыш, Людмилу Штейн, Олега Навального, Дмитрия Гудкова, Юлию Галямину и Андрея Пивоварова.

Amnesty International также требует прекратить уголовное преследование указанных политиков и провести независимое расследование их преследования.

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